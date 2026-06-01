Decomisan seis cachorros por presunta venta irregular
Los animales quedaron bajo resguardo del CIBA, donde recibirán atención y podrán ser integrados a procesos de adopción
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Seis cachorros que presuntamente eran comercializados de manera irregular fueron decomisados este lunes en la capital potosina, informó Bienestar Animal Municipal.
El operativo se realizó tras un reporte atendido por la dependencia, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal.
De acuerdo con la autoridad, la presunta venta de los animales representaría una falta a la Ley de Protección a los Animales para el Estado de San Luis Potosí, por lo que se procedió al aseguramiento para resguardar su integridad.
Los cachorros fueron trasladados al Centro Integral para el Bienestar Animal (CIBA), donde permanecerán bajo cuidado, recibirán atención y podrán ser integrados a los procedimientos de adopción correspondientes.
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Bienestar Animal Municipal llamó a la ciudadanía a evitar la compra, venta o comercialización de animales fuera de los mecanismos permitidos por la ley, así como a denunciar casos similares.
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