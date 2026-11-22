Depravado realizaba tocamiento una menor
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Eustaquio "N", por su probable participación en el delito de abuso sexual calificado, en agravio de una persona menor de edad, en hechos denunciados en el municipio de Matlapa, en la Zona Huasteca.
De acuerdo a la denuncia presentada ante el Ministerio Público, el 23 de agosto de 2026, el señalado presuntamente realizó tocamientos de índole sexual a la víctima, de 10 años de edad, cuando ambos se encontraban en un domicilio de la localidad Barrio Arriba, en el referido municipio.
A partir de las investigaciones, la autoridad judicial libró el mandamiento correspondiente y elementos de la Policía de Investigación lo cumplimentaron, en la colonia Zacatipán del municipio de Tamazunchale.
El individuo fue abordado por los agentes policiales, quienes le mostraron la orden de captura que había en su contra y tras detenerlo se le puso a disposición de un Juez.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Hombres armados irrumpen en vivienda y asesinan a joven
Huasteca Hoy
Se trataba de un hombre de 26 años de edad, identificado como Víctor
Volcadura de urbano en lateral de la 57 deja varios heridos (video)
Pulso Online
La SSPC recomendó a los conductores permitir paso a vehículos de emergencia y seguir indicaciones oficiales
Recuperan tráiler robado en la carretera 57
Redacción
El operativo se realizó en Guadalcázar, donde también fueron puestos a salvo tres hombres y se aseguró un inhibidor de señal.