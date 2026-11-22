¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Eustaquio "N", por su probable participación en el delito de abuso sexual calificado, en agravio de una persona menor de edad, en hechos denunciados en el municipio de Matlapa, en la Zona Huasteca.

De acuerdo a la denuncia presentada ante el Ministerio Público, el 23 de agosto de 2026, el señalado presuntamente realizó tocamientos de índole sexual a la víctima, de 10 años de edad, cuando ambos se encontraban en un domicilio de la localidad Barrio Arriba, en el referido municipio.

A partir de las investigaciones, la autoridad judicial libró el mandamiento correspondiente y elementos de la Policía de Investigación lo cumplimentaron, en la colonia Zacatipán del municipio de Tamazunchale.

El individuo fue abordado por los agentes policiales, quienes le mostraron la orden de captura que había en su contra y tras detenerlo se le puso a disposición de un Juez.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí