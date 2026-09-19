Depravado realizó tocamientos a una mujer

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En atención a un reporte, elementos de la Policía Municipal llevaron a cabo la detención de un hombre que fue señalado de abuso sexual en la colonia Mártires de la Revolución, la parte afectada solicitó la intervención policial para proceder legalmente.

Según el reporte de los hechos, los oficiales de Guardia Municipal tuvieron contacto con una mujer de 29 años, quien señaló a un hombre como el presunto responsable de haberla agredido sexualmente mientras caminaba de regreso a su domicilio.

De acuerdo con el señalamiento de la víctima, el individuo la habría seguido para realizarle tocamientos, por lo que ella pidió auxilio. Vecinos acudieron en su apoyo y retuvieron al señalado atándolo a un poste hasta la llegada de los agentes.

Finalmente, a petición de la parte afectada, se procedió a la lectura de derechos que le asisten como persona en detención a quien dijo llamarse Giovani "N" de 27 años, quien fue presentado al área de Justicia Cívica para una certificación médica y posteriormente canalizado a la Fiscalía Especializada para la atención de la mujer, la familia y delitos sexuales, donde se deslindarán responsabilidades y se determinará su situación legal.

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