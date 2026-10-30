logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pueblo natal del creador de La familia Addams se vuelve destino de Halloween

Fotogalería

Pueblo natal del creador de "La familia Addams" se vuelve destino de Halloween

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Despiden a jovencitos fallecidos en accidente de la carretera ´57

Una multitud los acompañó al cementerio municipal, en Santa María del Río

Por Redacción

Octubre 30, 2026 03:00 a.m.
A
Despiden a jovencitos fallecidos en accidente de la carretera ´57
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La tarde de este jueves, familiares y amigos dieron el último adiós a la pareja de jovencitos que perdieron la vida durante un trágico accidente el pasado lunes, cuando un tráiler los embistió al circular a bordo de una motocicleta por la carretera a México.

      Habitantes del municipio de Santa María del Río lamentaron la pérdida de Erik Abraham Tenorio Moreno de 17 años y Celic Borjas Rodríguez de 18 años de edad, ambos con domicilio en ese municipio, los cuales fallecieron la noche del lunes al ser arrollados por un tráiler a la entrada de la cabecera municipal.

      La jovencita era muy allegada a la parroquia de Santa María, por lo que luego del fallecimiento hubo múltiples condolencias mediante las redes sociales para los familiares de ella y del otro joven.

      Las exequias de ambos se llevaron a cabo entre la noche del martes y este jueves, completando dos noches de velación en su domicilio particulares.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Este jueves se les realizó la misa de cuerpo presente en la Capilla de Nuestra Señora de la Asunción, en Santa María del Río, y posteriormente fueron llevados a su última morada en la cabecera municipal.

      En todos los eventos los restos fueron acompañados por multitudes de familiares y amigos, en especial el velatorio y el sepelio.

      Respecto al accidente, el conductor del tráiler que los arrolló se dio a la fuga pero ahora la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para dar con su paradero y proceder de acuerdo a la ley.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Joven motociclista muere tras chocar con vaca en Tanlajás
      Joven motociclista muere tras chocar con vaca en Tanlajás

      Joven motociclista muere tras chocar con vaca en Tanlajás

      SLP

      Redacción

      El joven motociclista fue trasladado en camioneta particular debido a que la ambulancia municipal estaba averiada.

      Frustran casi 50 bailes por San Judas Tadeo en la capital y Soledad
      Frustran casi 50 bailes por San Judas Tadeo en la capital y Soledad

      Frustran casi 50 bailes por San Judas Tadeo en la capital y Soledad

      SLP

      Flor Martínez

      Los operativos continuarán el próximo 1 y 2 de noviembre

      Imputado por feminicidio en Las Palmas es vinculado a proceso
      Imputado por feminicidio en Las Palmas es vinculado a proceso

      Imputado por feminicidio en Las Palmas es vinculado a proceso

      SLP

      Redacción

      La Guardia Civil Estatal intervino tras reporte de disturbios y aseguró un arma y vehículo

      Fotos | Aparatoso choque de tráileres en la 57; hay un muerto
      Fotos | Aparatoso choque de tráileres en la 57; hay un muerto

      Fotos | Aparatoso choque de tráileres en la 57; hay un muerto

      SLP

      Redacción

      Los hechos, a la altura de Ojo Caliente, en Santa María del Río