Despiden a jovencitos fallecidos en accidente de la carretera ´57

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La tarde de este jueves, familiares y amigos dieron el último adiós a la pareja de jovencitos que perdieron la vida durante un trágico accidente el pasado lunes, cuando un tráiler los embistió al circular a bordo de una motocicleta por la carretera a México.

Habitantes del municipio de Santa María del Río lamentaron la pérdida de Erik Abraham Tenorio Moreno de 17 años y Celic Borjas Rodríguez de 18 años de edad, ambos con domicilio en ese municipio, los cuales fallecieron la noche del lunes al ser arrollados por un tráiler a la entrada de la cabecera municipal.

La jovencita era muy allegada a la parroquia de Santa María, por lo que luego del fallecimiento hubo múltiples condolencias mediante las redes sociales para los familiares de ella y del otro joven.

Las exequias de ambos se llevaron a cabo entre la noche del martes y este jueves, completando dos noches de velación en su domicilio particulares.

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Este jueves se les realizó la misa de cuerpo presente en la Capilla de Nuestra Señora de la Asunción, en Santa María del Río, y posteriormente fueron llevados a su última morada en la cabecera municipal.

En todos los eventos los restos fueron acompañados por multitudes de familiares y amigos, en especial el velatorio y el sepelio.

Respecto al accidente, el conductor del tráiler que los arrolló se dio a la fuga pero ahora la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para dar con su paradero y proceder de acuerdo a la ley.