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En operativos realizados en las distintas zonas de la entidad para el combate al narcomenudeo, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a cinco individuos presuntamente dedicados a la distribución de drogas en distintos municipios, además algunos dijeron pertenecer a grupos delictivos.

En Ciudad Valles fue detenido José "N" de 18 años de edad, quien cuenta con antecedentes por posesión de droga y ponchallantas.

Durante la intervención se le aseguraron bolsas de marihuana, dosis de cristal, una báscula digital, dinero en efectivo y un documento con información en claves presuntamente relacionadas con la venta de narcóticos.

En la colonia Ciudad 2000, en Villa de Pozos, fue detenido Adrián "N", de 51 años, quien tiene antecedentes por delitos contra la salud y portación de arma prohibida. Al momento de su detención se le aseguraron diversas porciones de cocaína en polvo y piedra.

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En la zona de Prados Glorieta, en la capital potosina, fue detenido Luis "N", de 35 años de edad, quien presuntamente se dedica al narcomenudeo de manera independiente; se le aseguraron dosis de "cristal" y una motocicleta Itálika modelo 2026, sin placas.

En otro operativo realizado en la comunidad de Maitinez, en el municipio de El Naranjo, los agentes estatales lograron la detención de un sujeto identificado como Eduardo N. de 40 años de edad, el cual inicialmente fue reportado por violencia familiar.

Sin embargo, durante una revisión le encontraron 20 dosis de cristal y cuatro bolsas de marihuana que presuntamente también andaba comercializando en la zona.

También en un dispositivo de seguridad que los agentes de la Guardia Civil Estatal realizaron en el ejido La Cofradía, perteneciente al municipio de Rioverde, se capturó a quien dijo llamarse Jesús Ignacio de 23 años de edad.

En la revisión rutinaria, se detectó que el individuo traía diez dosis de cristal y once bolsitas de marihuana con la intención de venderlas en la zona, además reconoció pertenecer a un grupo delictivo.

A todos los detenidos se les puso a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud y lo que les resulte, a fin de que se les defina su situación legal.