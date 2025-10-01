Detienen a 3 supuestos vendedores de droga

En las últimas 24 horas, efectivos de la GCE reportaron la detención de tres sujetos, posiblemente vinculados en actividades ilegales como la venta de estupefacientes en la entidad, evitando que sustancias nocivas lleguen a los potosinos.

Uno de los hechos ocurrió en el municipio de Villa de Arriaga, ahí fue detenido Juan “N” de 32 años, a quien se le aseguraron 38 dosis de metanfetaminas, doce de cocaína y tres de marihuana.

Asimismo, en el municipio de Salinas de Hidalgo, la GCE detuvo a Miguel “N” de 32 años, al asegurarle 10 dosis de “cristal”.

Por último, en el municipio de Villa de Reyes, los agentes policiales reportaron la detención de Paz “N” de 33 años, tras asegurarle 10 dosis de “cristal”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A los sospechosos se les leyeron sus derechos que les asisten como personas detenidas y junto con la droga se les puso a disposición del Ministerio Público en donde les será definida su situación legal por delitos contra la salud y lo que les resulte.

Las detenciones de los presuntos vendedores de droga se realizaron mediante operativos que la corporación mantiene de forma permanente en las distintas zonas del Estado.