logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡EJEMPLO DE FORTALEZA!

Fotogalería

¡EJEMPLO DE FORTALEZA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Detienen a 3 supuestos vendedores de droga

Por Redacción

Octubre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Detienen a 3 supuestos vendedores de droga

En las últimas 24 horas, efectivos de la GCE reportaron la detención de tres sujetos, posiblemente vinculados en actividades ilegales como la venta de estupefacientes en la entidad, evitando que sustancias nocivas lleguen a los potosinos.

Uno de los hechos ocurrió en el municipio de Villa de Arriaga, ahí fue detenido Juan “N” de 32 años, a quien se le aseguraron 38 dosis de metanfetaminas, doce de cocaína y tres de marihuana.

Asimismo, en el municipio de Salinas de Hidalgo, la GCE detuvo a Miguel “N” de 32 años, al asegurarle 10 dosis de “cristal”.

Por último, en el municipio de Villa de Reyes, los agentes policiales reportaron la detención de Paz “N” de 33 años, tras asegurarle 10 dosis de “cristal”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A los sospechosos se les leyeron sus derechos que les asisten como personas detenidas y junto con la droga se les puso a disposición del Ministerio Público en donde les será definida su situación legal por delitos contra la salud y lo que les resulte.

Las detenciones de los presuntos vendedores de droga se realizaron mediante operativos que la corporación mantiene de forma permanente en las distintas zonas del Estado.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Capturan a pareja dedicada al robo de motocicletas
Capturan a pareja dedicada al robo de motocicletas

Capturan a pareja dedicada al robo de motocicletas

SLP

Redacción

Mujer sufre lesiones tras volcar camioneta
Mujer sufre lesiones tras volcar camioneta

Mujer sufre lesiones tras volcar camioneta

SLP

Redacción

La conductora por motivos desconocidos perdió el control

Vándalo robaba herramienta en un accidente
Vándalo robaba herramienta en un accidente

Vándalo robaba herramienta en un accidente

SLP

Redacción

Por alcance, chocan 2 vehículos en Cactus
Por alcance, chocan 2 vehículos en Cactus

Por alcance, chocan 2 vehículos en Cactus

SLP

Redacción