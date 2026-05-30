Detienen a jóvenes por narcomenudeo y portar pistola

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Dos sujetos, uno de ellos menor de edad, fueron capturados por presunto narcomenudeo por elementos de la Guardia Civil Estatal, que fueron sorprendidos en distintos casos.

En la delegación de Tambaca, municipio de Tamasopo, elementos estatales detuvieron al adolescente de 17 años, presuntamente vinculado a actividades de narcomenudeo, a quien se le aseguraron casi cien dosis tanto de marihuana como de "cristal" y material presuntamente para la distribución.

Asimismo, en el municipio de Villa de Zaragoza, los agentes de la Guardia Civil Estatal detuvieron a José Celestino "N", de 24 años de edad, en posesión de un arma de fuego tipo pistola calibre .22, además de un vehículo en el que se desplazaba al momento de la intervención policial.

Las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que determinará la situación jurídica conforme a derecho y dará continuidad a las investigaciones correspondientes.

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A los individuos se les arrestó en el marco de operativos encaminados al combate al narcomenudeo y para ello la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado refrenda su compromiso de continuar fortaleciendo las estrategias de seguridad, inteligencia y prevención, además de exhortar a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho ilícito a través de los números de emergencia 911 y denuncia anónima 089.