Capturan a un par de delincuentes de la capital

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Dos personas, señaladas por un asalto violento a un domicilio de la colonia Insurgentes, así como por extorsión, serán llevadas ante un juez por la Fiscalía General del Estado.

Las personas son investigadas actualmente por el delito de robo calificado en concurso real con extorsión. Además, durante un cateo a la vivienda de uno de los involucrados, las autoridades aseguraron varias armas, cargadores e inhibidores de señal.

De acuerdo con las investigaciones, el pasado 27 de septiembre de este año, varios sujetos ingresaron al domicilio de la víctima en la colonia referida, en la capital, donde, de manera violenta, sustrajeron varios objetos de valor y dinero en efectivo.

Posteriormente, los probables responsables habrían contactado a la víctima para exigirle una suma de dinero a cambio de no hacerle más daño. Ante esto, la víctima accedió y luego interpuso su denuncia.

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Elementos de la Policía de Investigación identificaron a dos probables responsables y sus ubicaciones. Para la captura de uno de ellos, un agente del Ministerio Público tramitó una orden de cateo a una vivienda en la localidad de Escalerillas.

De esta manera, se obtuvo el aseguramiento de Óscar "N", de 38 años de edad, quien también tenía en su poder tres armas largas, ocho cargadores abastecidos con cartuchos útiles y dos inhibidores de señal.

Asimismo, los agentes investigadores acudieron al centro penitenciario de la ciudad y cumplimentaron el mandato judicial a José "N", de 33 años de edad, quien ya se encontraba detenido por otros hechos delictivos.

Los señalados y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Juez de control que trabaja en este asunto, a fin de que se emita una resolución judicial a favor de la víctima. En tanto, la Fiscalía continuará las indagatorias respectivas de este caso.