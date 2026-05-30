Hampón arrebata bolsa de mandado a mujer

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En atención a un reporte, la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez logró la detención de un hombre señalado por presunto robo a transeúnte en la avenida San Pedro, en colonia San Isidro, ya que le arrebató a una mujer una bolsa conde llevaba mandado.

Los hechos ocurrieron cuando los agentes municipales que vigilaban la nueva Unidad Administrativa Municipal, fueron abordados por una mujer de 40 años de edad, quien refirió haber sido víctima de un presunto robo cometido en la zona, donde un sujeto que traía una playera sin mangas con la leyenda "Lakers", le arrebató un bolso color rojo en el que transportaba productos comestibles y huyó sobre las calles aledañas, por lo que se desplegaron acciones de búsqueda en la zona.

Como resultado de la rápida intervención policial, más adelante fue detenido quien se identificó como Jorge "N" de 24 años de edad, el correspondía con la descripción proporcionada por la afectada y se le aseguró un bolso presuntamente relacionado con el reporte atendido.

El detenido junto en el objeto asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente, donde la víctima formalizará su denuncia y la instancia se encargará de dar seguimiento a la investigación correspondiente.

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