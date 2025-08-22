Incautan vehículos “calientes”, un tripulante es arrestado

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad localizaron un vehículo con reporte de robo vigente y detuvieron a un hombre por tripular una motocicleta con motor reportado como robado, hechos que ocurrieron en las colonias San Francisco e Industrial Mexicana, como parte de los trabajos desplegados para inhibir la comisión de ilícitos.

El primer hecho tuvo lugar en la calle Privada de Uruguay de la colonia San Francisco, donde los agentes municipales realizaban un recorrido y ubicaron un automóvil abandonado, al cual se acercaron a inspeccionar y, al mismo tiempo, consultaron su estatus legal en Plataforma México. El resultado de la búsqueda mostró que el coche, marca Chevrolet Cavalier, de color blanco, contaba con reporte de robo vigente del 16 de agosto de 2025.

Por otro lado, en el carril lateral de la carretera a Matehuala, en la colonia Industrial Mexicana, notaron que un individuo manejaba una motocicleta de forma temeraria, dándole alcance para señalarle la debida sanción.

Después de varios minutos de diálogo, el sujeto se identificó como Axel “N”, de 23 años de edad, quien mostró una actitud evasiva, por lo que se le realizó una inspección a su persona y a la motocicleta, consultando su estatus legal en Plataforma México.

El resultado de la búsqueda mostró que el motor de la moto pertenecía a un automotor marca Kurazai, con reporte de robo del 5 de septiembre de 2023, siendo la motocicleta tripulada una marca Itálika FT150 de color negro.

De inmediato se le informó que sería detenido por tripular un vehículo con motor reportado como robado, además de darle lectura a su carta de derechos y finalmente se le consignó a Barandilla Municipal, donde lo certificó el médico legista y después, junto con los objetos constitutivos de delito, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.