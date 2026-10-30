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Ladrón citaba a vendedores de redes para asaltarlos

Por Redacción

Octubre 30, 2026 03:00 a.m.
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Ladrón citaba a vendedores de redes para asaltarlos
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      Un presunto ladrón que contactaba a vendedores de redes sociales para asaltarlos, finalmente fue capturado por elementos de la Policía Municipal de Soledad, luego de que intentara atracar a un joven en la colonia Azaleas.

      El individuo, que ya tenía múltiples reportes, fue identificado como Osiris N., el cual amagaba a las víctimas con arma de fuego para despojarlas de la mercancía.

      Fue la tarde de este jueves que una mujer pidió auxilio en la colonia Azáleas, en donde indicó a elementos de la Policía Municipal que momentos antes un sujeto que andaba en motocicleta la amagó con una pistola intentando asaltarla y luego se dio a la fuga.

      En las calles de Jorge Eugel y Jesús Yurén los agentes policiales pudieron detectar al individuo, al cual le encontraron la pistola en la cintura y procedieron a su detención.

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      No obstante, en primeras investigaciones se identificó al individuo como autor de múltiples asaltos a vendedores de redes sociales, a quienes citaba en lugares públicos y los amagaba con pistola para quitarles la mercancía, incluso si se ponían difíciles llegaba a dispararles.

      El detenido ya cuenta con otras detenciones y hasta se ha cambiado el nombre pero lo identifican mediante videos o fotografías que las posibles víctimas han publicado en redes sociales.

      Por ahora, ya está a disposición del Ministerio Público en donde espera a que se le defina su situación legal por los delitos de robo, posible ataque peligroso y lo que resulte.

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