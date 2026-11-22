Ladrón machetea a empleado en un asalto
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Un presunto asaltante que macheteó su víctima en un atraco en la colonia Progreso fue capturado por agentes de la Policía Municipal adscritos a la Jefatura regional sur que intervinieron ante el llamado de auxilio.
De acuerdo con el reporte, al patrullar la calle Carnot, los agentes municipales fueron abordados por un empleado de televisión de paga, quien refirió que cuando estaba trabajando en esa zona fue sorprendido por dos sujetos que intentaron despojarlo de sus herramientas de trabajo, pero al oponer resistencia uno de los implicados lo lesionó en el brazo con un machete para enseguida huir del lugar.
Con las características brindadas por la parte afectada, los oficiales municipales comenzaron la búsqueda en las inmediaciones, logrando dar con el paradero de uno de los implicados.
La parte afectada reconoció al sujeto como el responsable de lesionarlo y de intentar robar su material de trabajo, manifestando su deseo de proceder legalmente.
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Ante el señalamiento, los agentes municipales procedieron con la detención de Víctor "N" de 20 años, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación jurídica.
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