Mujer es sorprendida robando en un Walmart

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En acciones del operativo Escudo Urbano, oficiales de la Policía Municipal llevaron a cabo el aseguramiento de una mujer que fue detectada saliendo con productos sin pagar de una tienda comercial ubicada en el fraccionamiento Providencia.

De acuerdo al reporte, los agentes municipales fueron requeridos en la tienda con razón social Walmart, ubicada en lateral de Carretera 57, donde personal de seguridad señaló a una mujer de haber sustraído diversos productos con un valor de 2 mil 541 pesos.

Los agentes ubicaron a la señalada, identificada como Wendy "N" de 28 años, quien llevaba artículos de juguetería, dos bultos de croqueta para perro, una botella de agua y una prenda de vestir.

Ante el probable hecho constitutivo de delito, la implicada fue canalizada al área de Justicia Cívica para su certificación médica y posteriormente puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal.

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