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Panadero queda grave tras caer a un arroyo

Por Redacción

Agosto 29, 2026 03:00 a.m.
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Panadero queda grave tras caer a un arroyo
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      TAMASOPO.- Un panadero que circulaba en bicicleta cayó a un arroyo y sufrió lesiones graves en la delegación Damián Carmona.

      El incidente se suscitó este viernes por la mañana y el afectado fue identificado como Irineo Rodríguez Juárez, de 57 años de edad, vecino del ejido Estación Crucitas.

      De acuerdo con la información recabada, el quincuagenario se encontraba vendiendo pan a bordo de su bicicleta. Sin embargo, al transitar por la delegación Damián Carmona, por razones desconocidas perdió el control de su unidad, se salió del camino y cayó a un arroyo.

      El señor Irineo se golpeó la cabeza y quedó inconsciente. Vecinos del sector solicitaron auxilio al Sistema de Emergencias 9-1-1, por lo que paramédicos de la Cruz Roja de Ciudad Valles se trasladaron al lugar.

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      Los socorristas le brindaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a un hospital, debido a que presentaba una probable fractura de cráneo.

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