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Ponen tras las rejas a 4 presuntos infractores

Por Redacción

Mayo 30, 2026 03:00 a.m.
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Ponen tras las rejas a 4 presuntos infractores
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      Por los presuntos delitos de ultrajes a la moral pública, portación de arma prohibida, daños a las cosas y allanamiento, la Guardia Civil Municipal de Soledad llevó a cabo la detención de cuatro personas en distintas colonias del municipio.

      En un reporte ocurrido sobre la Unidad Ponciano Arriaga, fue detenido Ismael "N" de 44 años de edad, por el posible delito de ultrajes a la moral, luego de que fuera señalado por varias mujeres de presuntamente haber realizado actos obscenos en la vía pública.

      Posteriormente, oficiales municipales se trasladaron a la colonia Villas de Foresta, donde quedó detenido Miguel "N" de 50 años, por el probable delito de portación de arma prohibida, luego de localizarle un arma blanca que manipulaba en la vía pública.

      Asimismo, en la colonia La Foresta, fue detenido José "N" de 24 años de edad, por su probable participación en el delito de daños a las cosas, pues habría presuntamente arrojado piedras contra una unidad oficial, ocasionando daños en un faro de la patrulla.

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      Finalmente, en la colonia Cactus, oficiales municipales atendieron un auxilio ciudadano, donde quedó detenido Manuel "N" de 30 años, por el probable delito de allanamiento, luego de ser señalado de ingresar a un domicilio sin la autorización del propietario.

      Los cuatro sujetos fueron informados que quedarían en calidad de detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.

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