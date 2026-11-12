Reabren todas las vialidades en la capital tras lluvias

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital informó que quedó restablecida la circulación en todas las vialidades de la ciudad.

Tras la reapertura del "Puente Naranja" y bulevar Jacobo Payán, se confirmó que no hay cierres viales tras las lluvias, pero se pide manejar con precaución, ya que la calles presentan humedad o encharcamientos.

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