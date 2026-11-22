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Un tráiler reportado como robado en la carretera a Matehuala, fue recuperado mediante un operativo en conjunto entre la Guardia Civil Estatal y la Guardia Nacional, lográndose rescatar a tres hombres privados de su libertad, al parecer el chofer de la unidad y sus custodios.

Según se informó, durante los recorridos de seguridad y vigilancia, a la altura del kilómetro 129 de la carretera federal ´57, en las inmediaciones de la localidad El Carmen, municipio de Guadalcázar, elementos estatales localizaron dos automóviles Nissan Versa blanco, ambos abiertos y aparentemente abandonados.

Posteriormente, con el apoyo de la Guardia Nacional, se realizaron las diligencias correspondientes y se estableció contacto con personal de monitoreo y custodia de la empresa afectada, quien confirmó el reporte de robo de un tractocamión, por lo que se emprendieron acciones para la recuperación inmediata y se localizó la caja seca y el tractocamion relacionada con los hechos con todo y su carga.

En el sitio fueron asegurados un inhibidor de señal con diez antenas, un generador de energía y los vehículos localizados; además, en seguimiento al operativo coordinado, se localizaron los tres hombres sobre la misma carretera, quienes manifestaron encontrarse relacionadas con los vehículos involucrados.

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Las tres personas fueron puestas a salvo y trasladadas junto con los vehículos e indicios asegurados ante la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.