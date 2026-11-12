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Robó a locatario 250 mil pesos en la Del Valle

Por Redacción

Noviembre 12, 2026 03:00 a.m.
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Robó a locatario 250 mil pesos en la Del Valle
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      La Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en reclusión en contra de Víctor "N", por su probable intervención en el delito de robo calificado, en la capital potosina.

      La orden judicial fue obtenida como resultado de las indagatorias realizadas por la FGE, por hechos ocurridos en diciembre de 2024, en la colonia Del Valle, donde el administrador de un establecimiento comercial habría sido interceptado por individuos que lo despojaron de 250 mil pesos en efectivo y equipo de cómputo.

      Como parte de la investigación, se realizó el análisis de material videográfico y se recabaron datos que permitieron establecer la probable identidad del señalado, por lo que personal de la Unidad de Robo a Casa Habitación, Industria y Comercio solicitó la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue concedida por la autoridad judicial.

      Dicho ordenamiento fue cumplimentado por elementos de la Policía de Investigación (PDI), quienes notificaron al imputado en las instalaciones del Centro Estatal de Reinserción Social La Pila, donde se encontraba interno por una causa penal distinta.

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      Con ello, Víctor "N" quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, para que se determine su situación jurídica conforme a derecho.

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