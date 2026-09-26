Jovencita es rescatada de secuestro virtual
Por teléfono la mantuvieron aislada mientras exigían dinero a sus familiares
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Oficiales adscritos a la Jefatura de Policía Cibernética Municipal, lograron el rescate de una joven que había sufrido un secuestro virtual luego de que delincuentes la obligaron a mantenerse incomunicada de su familia mientras ellos exigían un rescate pero finalmente no obtuvieron nada.
De acuerdo con los primeros datos, la joven recibió llamadas telefónicas de personas que se hicieron pasar por integrantes de un grupo delictivo y, mediante amenazas y engaños, la obligaron a trasladarse a distintos puntos de la ciudad y mantenerse incomunicada de sus familiares, mientras permanecía bajo instrucciones del presunto extorsionador.
Ante el reporte, oficiales adscritos a la Jefatura de Policía Cibernética desplegaron un operativo de búsqueda y rastreo que permitió ubicar e interceptar la unidad de transporte público sobre Periférico y el acceso al fraccionamiento La Virgen, en Soledad de Graciano Sánchez.
En ese punto localizaron a la joven, quien aún permanecía en llamada telefónica bajo la manipulación del presunto delincuente.
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Los agentes intervinieron de inmediato, interrumpieron la comunicación y brindaron resguardo y contención emocional a la víctima, para posteriormente trasladarla al reencuentro con sus familiares.
Mientras se mantenía a la joven incomunicada, los maleantes llamaron a los familiares diciendo que la tenían secuestrada y que les depositaran una cantidad de dinero para poder regresarla o de lo contrario le harían daño.
No obstante, los parientes pidieron ayuda a las autoridades y fueron asesorados para que no dieran nada y se logró la ubicación de la joven que les fue devuelta sana y salva.
Ante este tipo de modalidad delictiva, la Policía Cibernética de la Capital recomienda que ante llamadas de este tipo es fundamental no proporcionar información, cortar la comunicación de forma inmediata y reportar la situación a las autoridades, ya que el secuestro virtual se basa en el engaño y la manipulación de las víctimas.
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