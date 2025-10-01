Sólo daños, deja choque de camionetas

Dos camionetas protagonizaron un accidente vial en la avenida México de la colonia Popular, en donde los daños materiales fueron de consideración pero por suerte nadie resultó lesionado.

Fue cerca de las cuatro de la tarde de este martes, cuando una camioneta Chevrolet color blanco tipo caja cerrada, se desplazaba por la calle Durango de sur a norte en la colonia Popular.

Al arribar a la avenida México, el conductor realizó maniobra de vuelta a la izquierda para tomar por esa arteria con rumbo al puente hacia la zona centro, pero lo hizo sin tomar las precauciones correspondientes.

Fue así como la unidad chocó el ángulo delantero derecho contra la parte lateral izquierda de una camioneta color blanco que en esos momentos circulaba por ahí rumbo al centro de la ciudad, ambas unidades presentaron algunos daños pero no hubo heridos.

Posteriormente, elementos de la Policía Vial Municipal llegaron a tomar conocimiento del percance, en espera de que los conductores pudieran llegar a un acuerdo en lo particular.