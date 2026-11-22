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Oficiales de la Policía Municipal realizaron la detención de un sujeto que intentó robar monedas de una máquina de cobro de los baños del mercado República, siendo reportado por el personal del lugar ante destrozos causados.

Fue a través de un reporte del C4 Municipal que personal del mercado solicitó la presencia policial al detectar a un joven en el área de baños, quien había ingresado sin autorización y fue sorprendido tras causar daños a la máquina de monedas para el cobro del acceso a los sanitarios, esto con la aparente intención de robar el dinero.

Ante el señalamiento, los agentes municipales procedieron con la detención del implicado, identificado como Ángel "N" de 20 años de edad.

Enseguida se procedió con la canalización al Centro de Internamiento Municipal para su certificación médica y finalmente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.

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