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CIUDAD VALLES..- Una mujer de 73 años de edad sufrió una caída sobre una céntrica calle y fue atropellada por un autobús del servicio urbano.

El percance se suscitó este viernes alrededor de las 13:00 horas, en el cruce de las calles Abasolo y Carranza, en la zona centro de Ciudad Valles.

Según testigos, una mujer identificada como Magdalena Jones Jiménez, de 73 años de edad, vecina de la colonia Francisco Villa, caminaba por la acera de la calle Abasolo, con dirección del mercado hacia el bulevar México-Laredo.

Pero presuntamente iba discutiendo con su hija y, al llegar al cruce mencionado, se cayó (no se sabe si accidentalmente o por un empujón).

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En ese momento, el chofer del autobús urbano número 05 estaba dando vuelta de la calle Abasolo hacia Carranza y, aunque frenó de inmediato, con la llanta trasera magulló el pie de la septuagenaria, quien quedó tendida bajo la unidad.

Los socorristas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) le brindaron auxilio y la llevaron a un centro médico.

El chofer del autobús permaneció en el lugar. Varios testigos comentaron que no había tenido la culpa, pero al final llegaron los representantes legales de la empresa y se comprometieron a pagar los gastos médicos de la atropellada.

Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal elaboraron un acta convenio que firmaron familiares de la lesionada y el chofer del autobús.