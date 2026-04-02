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Aplazan huelga en planta GM

Por Martín Rodríguez

Abril 02, 2026 03:00 a.m.
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Aplazan huelga en planta GM

El sindicato “Carlos Leone” y la planta General Motors Company de Villa de Reyes acordaron una prórroga hasta el 17 de abril para el resultado de las negociaciones contractuales y con ello, evitaron estallar la huelga este jueves.

Luego de una serie de pláticas, representantes del sector patronal y sindical, alcanzaron un acuerdo, luego de que el plan original consistía en estallar la huelga este jueves, con el fin de presionar para que el lunes próximo inicien las negociaciones contractuales. 

Sin embargo y con instancias de mediación, sector patronal y sindical dialogaron en el mismo lugar, de manera que General Motors planteó su propio motivo para avanzar en las negociaciones, y luego de una serie de explicaciones, la parte sindical acordó mantener la prórroga hasta el 17 de abril.

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