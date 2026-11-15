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Cuestiona Interapas señalamiento del IFSE sobre pipas

No existe anomalía en la renta de unidades, dice el organismo

Por Rolando Morales

Noviembre 15, 2026 03:00 a.m.
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Cuestiona Interapas señalamiento del IFSE sobre pipas
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      Desarrollado por SACS IA

      El encargado de despacho de la Dirección General de Interapas, Arturo Jaimes Núñez, rechazó los señalamientos del titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Joaquín Lecourtois López, sobre presuntas irregularidades en la contratación de pipas de agua.

      Aseguró que la Cuenta Pública 2024 únicamente contempla una observación por 3.2 millones de pesos y no por los 74 millones que se han difundido.

      El funcionario sostuvo que la cifra atribuida al organismo operador no corresponde a los expedientes oficiales de fiscalización y cuestionó que el titular del IFSE haya difundido información que no coincide con la documentación de la auditoría.

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      Proceso de solventación y revisión en curso

      Jaimes Núñez explicó que la observación por 3.2 millones de pesos se encuentra en proceso de solventación y revisión de documentos. Por ello, aseguró que hasta el momento no existe una resolución definitiva que determine alguna irregularidad ni un daño a las finanzas públicas.

      El entrevistado consideró que divulgar montos distintos a los registrados en los expedientes puede afectar la credibilidad de los procesos de fiscalización y cuestionó que se presenten cifras sin el contexto de la revisión técnica de la Cuenta Pública.

      Aunque deslindó al Interapas de los señalamientos, aseguró que el organismo continuará atendiendo las auditorías y entregando la documentación solicitada por las autoridades fiscalizadoras, siempre que los procedimientos se desarrollen bajo criterios de legalidad e imparcialidad.

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