logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ESPECIAL | La Revolución Mexicana también se cantó

Fotogalería

ESPECIAL | La Revolución Mexicana también se cantó

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Sin control venta de animales para presuntos rituales

Activistas han rescatado ejemplares que iban a ser sacrificados

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 15, 2026 03:00 a.m.
A
Sin control venta de animales para presuntos rituales
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La venta de animales presuntamente destinados a rituales en dos establecimientos del mercado República y la falta de espacios públicos para resguardarlos, evidencian las limitaciones de las autoridades municipales para atender denuncias de maltrato animal en San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos.

      Asociaciones protectoras denuncian venta de animales para rituales

      Karla García, de la Asociación Protectora de Animales Huella Amiga, junto con Margarita López y Laura Zavala, de Amigos de Corazón México, denunciaron que tienen reportes de dos negocios en el mercado República donde se comercializarían animales para este tipo de prácticas. Señalaron que han rescatado ejemplares que presuntamente iban a ser vendidos con esos fines.

      Aumento de solicitudes y especies afectadas

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Advirtieron que durante octubre y noviembre aumentan las solicitudes de animales en páginas de colectivos y rescatistas, particularmente de gatos negros y blancos, que presuntamente son buscados para rituales en los que pueden resultar dañados. Entre las especies identificadas en estas situaciones también mencionaron gallinas, perros y loros.

      LEA TAMBIÉN

      Detectan rituales en los panteones municipales

      Se prohibió el acceso a criptas y la presencia de visitantes en la noche

       

      Aunque las denuncias llegaron a conocimiento del municipio y, según las entrevistadas, personal de la autoridad acudió a revisar los establecimientos señalados, no se han obtenido resultados suficientes para atender el problema. Las representantes atribuyeron esta falta de respuesta a la carencia de presupuesto, personal y albergues para recibir a los animales.

      La insuficiencia de recursos también alcanza a Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos, donde, afirmaron, las autoridades recurren a las asociaciones protectoras para atender reportes y resguardar animales porque no tienen capacidad para hacerse cargo de ellos. De esta manera, los colectivos terminan asumiendo parte de una responsabilidad que corresponde a las instituciones municipales, sin que estas cuenten con infraestructura suficiente para responder.

      TE PUEDE INTERESAR

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Prevén niebla en todo SLP y mínimas de 2 °C en zonas altas del Centro
      Prevén niebla en todo SLP y mínimas de 2 °C en zonas altas del Centro

      Prevén niebla en todo SLP y mínimas de 2 °C en zonas altas del Centro

      SLP

      Pulso Online

      Protección Civil pronostica lluvias dispersas en las sierras de la Huasteca y máximas de hasta 32 °C en esa región.

      Sector hotelero se prepara para turnos de 40 Hrs.
      Sector hotelero se prepara para turnos de 40 Hrs.

      Sector hotelero se prepara para turnos de 40 Hrs.

      SLP

      Samuel Moreno

      Armadoras se mantienen en crecimiento
      Armadoras se mantienen en crecimiento

      Armadoras se mantienen en crecimiento

      SLP

      Samuel Moreno

      "Yo juego de local y Héctor no"
      "Yo juego de local y Héctor no"

      "Yo juego de local y Héctor no"

      SLP

      Rolando Morales

      El alcalde Enrique Galindo le responde al diputado Héctor Serrano