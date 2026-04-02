Cierra Dir. de Gestión Ambiental de Pozos basurero clandestino

Un predio que se incendió el pasado 27 de marzo, ubicado al final de la avenida Ricardo B. Anaya, en su cruce con la calle 24 del sector de La Libertad, fue finalmente clausurado por la Dirección de Gestión Ambiental de Villa de Pozos luego de verificarse que operaba como basurero clandestino.

El propietario del solar, identificado como Ramón “N”, deberá remover la totalidad de los residuos acumulados y completar la remediación ambiental del sitio, conforme a la normativa municipal.

Alejandro Leal Espinosa, titular de la dependencia ecológica, informó que se determinó la clausura total del predio luego de un operativo de inspección y vigilancia que llevó al acordonamiento de los accesos y la colocación de sellos de clausura para evitar que siguiera la acumulación irregular de residuos. Al mismo tiempo, se inició el procedimiento administrativo en contra del dueño del terreno.

El funcionario advirtió que estas acciones de supervisión y posible clausura de tiraderos clandestinos continuará en la presente administración municipal para garantizar espacios más limpios y seguros, así como la preservación del medio ambiente para beneficio de toda la población de Villa de Pozos.

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