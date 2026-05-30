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Recolectan menos basura en el estado

Detectan caída de casi 4% en el volumen de residuos urbanos recogidos en la entidad; flotilla de camiones, entre las más viejas

Por Jaime Hernández

Mayo 30, 2026 03:00 a.m.
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Recolectan menos basura en el estado
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      La recolección de basura urbana en el estado de San Luis Potosí se redujo casi 4 por ciento en seis años, mientras que en ese lapso, la entidad perdió el 6.4 por ciento de su flotilla recolectora, reveló un estudio de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

      Estudio Semarnat sobre residuos sólidos urbanos en San Luis Potosí

      La dependencia federal publicó en abril pasado el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2026, en donde realiza un inventario de los residuos sólidos urbanos (RSU) generados en los estados y el procesamiento que reciben. El documento, aunque es presentado anualmente, maneja datos de 2023 en su más reciente edición.

      De acuerdo al documento, en 2023, el estado generó tres mil 021.7 toneladas de RSU diarias, de las cuales, dos mil 024 fueron recolectadas. Es decir, tuvo una cobertura de 67 por ciento.

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      Comparativo de recolección y flotilla entre 2017 y 2023

      En comparación con el año 2017, es decir, seis años antes, el volumen de RSU diarios generados en el estado de San Luis Potosí fue de dos mil 640 toneladas, mientras que entonces, se recolectaron mil 870. Hace seis años, la cobertura era mayor, de 70.8 por ciento, es decir, el indicador retrocedió 3.9 por ciento.

      El comparativo entre los años señalados también muestra un decremento en el número de vehículos utilizados para la recolección de basura. En 2017, la entidad contaba con 862. Seis años después la cifra se redujo a 806, una pérdida de 6.4 por ciento.

      Además, el estudio indica que entre el 78 y el 96 por ciento de estas unidades es de un modelo anterior a 2008, por lo que San Luis Potosí es una de las tres entidades del país con un parque vehicular para este fin más antiguo de México.

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