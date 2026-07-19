Alcaldías no concretan apoyo a la CR
Llamados hechos a la capital y a Soledad no tienen respuesta, dice subdelegado
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Aunque ya hubo acercamientos con los gobiernos municipales de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, la Cruz Roja Mexicana aún no ha logrado concretar apoyos para fortalecer su operación, mientras enfrenta una demanda constante de servicios de emergencia que el mes pasado alcanzó las 650 atenciones, informó el subdelegado de la institución, Aarón Cerecero Sánchez.
Cruz Roja Mexicana demanda apoyos para emergencias en San Luis Potosí
El representante de la Cruz Roja explicó en entrevista que las necesidades de insumos, medicamentos y equipamiento son permanentes, debido al volumen de llamadas que recibe el sistema de emergencias. Detalló que, de acuerdo con una reunión sostenida con el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), mensualmente se atienden entre mil y mil 100 llamadas, aunque la institución cerró el último mes con 650 servicios brindados directamente en San Luis Potosí.
Gestiones y diálogo con gobiernos municipales
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Cerecero Sánchez señaló que por esta razón es necesaria la corresponsabilidad entre la Cruz Roja, el gobierno estatal y las alcaldías, ya que la operación de la institución requiere mantener personal, unidades y herramientas disponibles para responder a las emergencias.
Sobre las gestiones con los ayuntamientos, indicó que sostuvo una reunión con el alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, con quien encontró apertura para dialogar, y que la semana pasada también tuvo una conversación con el presidente municipal de San Luis Potosí.
No obstante, aclaró que hasta ahora no se ha concretado ningún apoyo por parte de los gobiernos municipales, por lo que la institución mantiene abierta la invitación para continuar las pláticas y buscar algún esquema de respaldo.
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