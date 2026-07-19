logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ES NIÑO!

Fotogalería

¡ES NIÑO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Alcaldías no concretan apoyo a la CR

Llamados hechos a la capital y a Soledad no tienen respuesta, dice subdelegado

Por Ana Paula Vázquez

Julio 19, 2026 03:00 a.m.
A
Alcaldías no concretan apoyo a la CR
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Aunque ya hubo acercamientos con los gobiernos municipales de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, la Cruz Roja Mexicana aún no ha logrado concretar apoyos para fortalecer su operación, mientras enfrenta una demanda constante de servicios de emergencia que el mes pasado alcanzó las 650 atenciones, informó el subdelegado de la institución, Aarón Cerecero Sánchez.

      Cruz Roja Mexicana demanda apoyos para emergencias en San Luis Potosí

      El representante de la Cruz Roja explicó en entrevista que las necesidades de insumos, medicamentos y equipamiento son permanentes, debido al volumen de llamadas que recibe el sistema de emergencias. Detalló que, de acuerdo con una reunión sostenida con el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), mensualmente se atienden entre mil y mil 100 llamadas, aunque la institución cerró el último mes con 650 servicios brindados directamente en San Luis Potosí.

      Gestiones y diálogo con gobiernos municipales

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Cerecero Sánchez señaló que por esta razón es necesaria la corresponsabilidad entre la Cruz Roja, el gobierno estatal y las alcaldías, ya que la operación de la institución requiere mantener personal, unidades y herramientas disponibles para responder a las emergencias.

      Sobre las gestiones con los ayuntamientos, indicó que sostuvo una reunión con el alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, con quien encontró apertura para dialogar, y que la semana pasada también tuvo una conversación con el presidente municipal de San Luis Potosí.

      No obstante, aclaró que hasta ahora no se ha concretado ningún apoyo por parte de los gobiernos municipales, por lo que la institución mantiene abierta la invitación para continuar las pláticas y buscar algún esquema de respaldo.

      TE PUEDE INTERESAR

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        CEGAIP reporta 71 medidas de apremio en segundo trimestre
        CEGAIP reporta 71 medidas de apremio en segundo trimestre

        CEGAIP reporta 71 medidas de apremio en segundo trimestre

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Multas económicas representan más del 95% de las medidas aplicadas en el periodo reportado.

        Resiente SLP condiciones asociadas a la canícula: Conagua
        Resiente SLP condiciones asociadas a la canícula: Conagua

        Resiente SLP condiciones asociadas a la canícula: Conagua

        SLP

        Rubén Pacheco

        Recomienda a la población mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol

        Colsan reporta aumento en ingreso a ciencias sociales 2026
        Colsan reporta aumento en ingreso a ciencias sociales 2026

        Colsan reporta aumento en ingreso a ciencias sociales 2026

        SLP

        Rubén Pacheco

        El CPI admitió cerca de 60 estudiantes en posgrados de ciencias sociales para el ciclo 2026.

        Pese a gestiones, municipios no concretan apoyo a Cruz Roja
        Pese a gestiones, municipios no concretan apoyo a Cruz Roja

        Pese a gestiones, municipios no concretan apoyo a Cruz Roja

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        La corporación enfrenta una demanda constante de servicios de emergencia