Desmiente Juan Carlos Valladares la cifra de faltas que le atribuyen

El diputado federal Juan Carlos Valladares rechazó los señalamientos sobre 51 ausencias en la Cámara de Diputados, luego de que se difundiera su viaje a Japón para asistir a una carrera del piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez y de que se le atribuyera haber faltado a casi una tercera parte de las 179 sesiones realizadas.

A través de un posicionamiento, el legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) argumentó que la cifra difundida no corresponde a inasistencias a sesiones completas, sino al número de votaciones registradas dentro de distintas jornadas legislativas.

De acuerdo con los datos que dio a conocer, con corte al actual tercer periodo acumula seis faltas sin justificar y nueve justificadas en un total de 166 sesiones.

Sobre el dato de las 51 ausencias, señaló que corresponde a votaciones en las que no estuvo presente dentro de sesiones con varios dictámenes desahogados en una misma jornada. Como ejemplo, señaló el 26 de noviembre con 15 votaciones; el 10 de diciembre de 2024 con seis; el 2 de diciembre de 2025 con cuatro; el 3 de marzo con siete; y el 25 de marzo de 2026 con cuatro, lo que suma 36 votaciones concentradas en cinco días legislativos.

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Añadió que las inasistencias registradas fueron notificadas previamente conforme a los procedimientos internos de la Cámara de Diputados y que solicitó el descuento económico correspondiente por los días reportados. También indicó que los registros de asistencia pueden consultarse en los reportes oficiales del Poder Legislativo.