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Niega Galindo alianza formal con zumayistas

El edil defendió a integrantes del grupo Sánchez Zumaya, rechazando su responsabilidad en hechos relacionados con su antiguo líder.

Por Rolando Morales

Noviembre 09, 2026 03:00 a.m.
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Niega Galindo alianza formal con zumayistas
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      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, descartó que exista algún acuerdo político o acercamiento estructurado con integrantes del grupo de Gerardo Sánchez Zumaya, aunque reconoció que algunos de sus allegados lo han buscado y que mantiene comunicación con ellos.

      Amistad y comunicación entre Galindo y Sánchez Zumaya

      El edil dijo que conserva una amistad con Sánchez Zumaya y aseguró que lamenta lo ocurrido con el empresario, aunque señaló que hasta ahora no se conoce con certeza qué le sucedió. "Es un buen amigo mío y yo no lo niego", expresó al referirse a su relación personal con él.

      Rechazo a alianza política con grupo de Sánchez Zumaya

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      Galindo Ceballos reconoció que integrantes del grupo político de "El Huasteco" han sostenido conversaciones con él, los recibe, los saluda y platica con ellos; sin embargo, rechazó que estos contactos representen una alianza o una incorporación política a su proyecto rumbo al 2027. "Del zumayismo con Enrique Galindo no hay nada por el estilo", sostuvo.

      El alcalde también defendió a quienes integraban el grupo de Sánchez Zumaya, al considerar que han sido objeto de señalamientos injustos por su relación con el empresario.

      Afirmó que sus integrantes no tienen responsabilidad en los hechos relacionados con su antiguo líder político.

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