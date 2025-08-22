Enseña Pedro Eloy Rodríguez cómo tener éxito

El conferencista y consultor Pedro Eloy Rodríguez, originario de Monterrey, Nuevo León, impartió una conferencia en la Hacienda Real del Potosí, en la cual abordó diversos puntos considerados clave para construir empresas sostenibles, competitivas y orientadas al alto desempeño, los cuales se basan en su reciente libro titulado Los 8 elementos del éxito en los negocios.

El evento, el cual fue convocado por ADERIAC y AMEXME, estuvo dirigido a gerentes de recursos humanos y emprendedores de estas organizaciones, en un ambiente muy nutrido.

Durante la charla, Pedro Eloy abundó en diversos aspectos que las empresas deben ofrecer tanto al cliente como al personal que labora en ellas, así como en el desarrollo de habilidades personales, necesarias no solo para el ámbito empresarial, sino para la vida profesional de cualquier individuo.

Destacó que el libro recopila los factores clave que, sin importar el giro o tamaño de una empresa, determinan el crecimiento y la sostenibilidad de los negocios: producto o servicio, productividad, metas claras, liderazgo, marca reconocida, experiencia del cliente, innovación y talento humano.

“El texto está dirigido tanto a quien inicia un emprendimiento desde su casa, como a los directivos de grandes compañías. La intención es reflexionar a fondo sobre estos elementos y no quedarse en la superficie”, señaló.

Con una trayectoria de varios años en consultoría y conferencias, Pedro Eloy dijo estar emocionado de llevar su mensaje a distintas ciudades de México y a países como Nicaragua, Ecuador, Guatemala y Colombia.

“No importa dónde se genere la información, lo importante es cómo se transmite. Mi propósito es que llegue a la mayor cantidad de gente posible”, expresó.

Indicó que es su segunda obra, luego de su primera publicación titulada El ciclo de la erosión. A través de su segunda obra, Los 8 elementos del éxito en los negocios, busca generar un cambio entre las personas e inspirar a emprender y construir un futuro con éxito.