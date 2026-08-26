Llega a cines de SLP filme sobre el Sagrado Corazón

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Por primera vez, la iglesia católica mexicana estrena en cines una película producida en específico para conmemorar un aniversario; la primera proyección del rodaje "Sagrado Corazón: Su reino no tendrá fin", ocurrirá este jueves en una cadena de cines mexicana.

Se trata de una historia que surge a propósito de los 350 años de que la monja ahora conocida como Santa María Margarita de Alacoque, nacida en Parai le Monial, Francia, descubrió apariciones del Sagrado Corazón 6 será proyectada bajo el auspicio de la Pastoral de las Comunicaciones.

La cinta que es un híbrido de dramatización y documental (género docu-drama), presenta testigos reales y actores que describen la historia de tres siglos y medio desde que el 27 de diciembre de 1673, cuando la monja francesa revela la primera aparición.

La película que se ve exhibida en Cinépolis El Dorado y Sendero, da cuenta de la revelación de Santa María Alacoque, a través de lo que ella creyó que era una enfermedad. Explica qué es una monja que se reconcilia consigo misma.

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De hecho, el documental es un agregado de argumentos de personas tanto de nuestra época como antiguos, que a la vez eran creyentes que estaban peleando hasta con su historia.

El documental reflexiona sobre algunos aspectos que incluyen los abusos de propios miembros del clero, la reparación de daños que los pecadores producen en otros, la reconstrucción y la reconexión con Jesús.