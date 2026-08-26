Funcionarios, beneficiados con viaje a Miami

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La aclaración del Atlético de San Luis sobre el viaje a Miami confirmó que dos funcionarios públicos fueron beneficiados por el club, aunque mediante mecanismos diferentes: uno "ganó" la promoción Bonoaventura y el otro acudió como invitado de relaciones públicas.

El caso fue exhibido por Ciudadanos Observando, organización que solicitó transparentar el procedimiento después de identificar entre los viajeros a Eduardo Alejandro Castillo de Alba, coordinador de Auditorías del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), y a Gerardo Perdomo, contralor de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado.

En una respuesta enviada a este diario, el Atlético aseguró que Castillo de Alba cuenta con cuatro abonos y fue seleccionado al azar mediante sus códigos de lealtad y la plataforma "App Sorteos".

El funcionario apareció junto con el abonado Ricardo Ortiz en una de las primeras publicaciones de Bonoaventura. Ambos fueron presentados como los primeros abonados que ya habían "amarrado su boleto" para viajar con el equipo.

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Sin embargo, el listado final difundido por el club solamente contiene 14 nombres, aunque se reportaron 15 abonados sorteados. Ricardo Ortiz tampoco aparece en esa relación definitiva.

La aclaración, ademas no explica si el ganador inicialmente anunciado renunció, fue sustituido o perdió el beneficio por incumplir algún requisito. Tampoco informa cuántos abonados o códigos participaron en los sorteos, pese a que el Atlético cuenta con una afición de miles de personas.

El club sostuvo que la selección se realizó al azar, pero las bases públicas de Bonoaventura no mencionan "App Sorteos" ni describen expresamente un procedimiento aleatorio. El documento señala que los beneficiarios serían determinados exclusivamente por el equipo mediante "criterios internos" y registros propios.

Respecto de Gerardo Perdomo, esposo de Ariana García Vidal, titular de la Secretaría de Finanzas, el Atlético negó que hubiera ganado

el concurso.

Explicó que el funcionario viajó como parte de "un grupo independiente de invitados" que participó en una actividad privada de relaciones públicas organizada por el club.