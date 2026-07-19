Narcomenudeo lidera ingresos a penales de SL
Casi el 30% de internos son procesados por delitos contra la salud
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Del total de personas ingresadas a los Centros Estatales de Reinserción Social (Cereso) de San Luis Potosí en el 2025, el 29 por ciento fue arrestada por presuntamente cometer delitos contra la salud, es decir, casi tres de cada 10 personas privadas de libertad (PPL) están vinculados con ilícitos con narcóticos en su modalidad de narcomenudeo.
Ingresos y cifras oficiales del Cereso en San Luis Potosí
El año pasado, la puesta disposición y medidas de prisión preventiva oficiosa y justificada significó el ingreso de 8 mil 874 presuntos criminales a la cárcel, 767 mujeres y 8 mil 107 hombres.
Esta cifra significó la sexta más alta del país, detrás de Baja California (26 mil 477); Estado de México (22 mil 137); Sonora (16 mil 276); Nuevo León (11 mil 409); y Coahuila (10 mil 367), precisó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
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De ellos, 2 mil 571 fueron procesadas y encarceladas por delitos contra la salud, de ellos 325 son mujeres y 2 mil 246 hombres, según los resultados de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos federal y estatal (CNSIPEF-E) 2026.
Es decir, el 29 por ciento o casi tres de cada 10 PPL están vinculados con ilícitos con narcóticos en su modalidad de narcomenudeo, advirtió el informe penitenciario.
Denuncias y procesamiento por narcomenudeo en San Luis Potosí
Estas cifras coinciden con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) del 2025, donde el narcomenudeo fue el ilícito más denunciado en la Fiscalía General del Estado (FGE) con 12 mil 329 carpetas de investigación.
Al cruzar el informe delictivo con el Inegi, resulta que el año pasado el 21 por ciento de las denuncias por dicho delito implicaron la detención y remisión a la cárcel de vendedores de drogas. O sea, ocho de cada 10 no fueron procesados penalmente.
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