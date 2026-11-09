Aumentaron 2.1% las remesas en 2026

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San Luis Potosí registró un aumento de 2.1 por ciento de ingresos por remesas provenientes del exterior entre enero y septiembre del 2026, en comparación con el mismo período del año pasado.

Remesas desde Estados Unidos impulsan ingresos en San Luis Potosí

El alza se deriva, principalmente, de aportaciones procedentes de los paisanos residentes en Estados Unidos, en la comparativa del año pasado, al estado ingresaron 1 mil 522 millones 957 mil 028 dólares.

En contraste, los envíos de la divisa norteamericana alcanzaron los 1 mil 556 millones 099 mil 305 dólares entre enero y septiembre de 2026, equivalente a un incremento de 33 millones 142 mil 277 dólares.

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Informe del Banco de México y datos migratorios

Es decir, un aumento anual de 2.1 por ciento, el mismo porcentaje registrado a nivel nacional, de acuerdo con el informe del tercer trimestre del Banco de México (Banxico).

El informe de la institución complementó que el año pasado la captación total de la entidad potosina, fue de 2 mil 062 millones 319 mil 488 dólares.

Entre 2020 y 2025, San Luis Potosí no registró movimiento de migrantes internos, pero sí una disminución de 0.3 por ciento en el ingreso de emigrantes, según el Censo Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).