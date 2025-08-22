Instalarían en Soledad centro de acopio lechero

Actualmente, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, los productores de leche reciben el pago por litro de entre 8 y 9 pesos, a pesar de que los insumos para la crianza de vacas lecheras han registrado incrementos significativos, informó el director de Fomento Agropecuario, Octaviano Velázquez.

El funcionario señaló que el forraje, como la alfalfa o el sorgo principales alimentos del ganado, ha aumentado de precio con el paso de los años; sin embargo, el costo de la leche se mantiene muy por debajo de su valor real.

En este contexto, Velázquez refirió que el municipio, en colaboración con Liconsa, busca instalar un centro de acopio lechero que permita establecer un precio de garantía para la leche, con la finalidad de incrementar su costo a 11.50 pesos por litro.

Destacó que se espera que esta iniciativa se concrete a corto o mediano plazo, con el objetivo de incentivar a los productores locales.

Lamentó que, a pesar de que Soledad era considerada la cuenca lechera de San Luis Potosí, la producción en el municipio ha disminuido, no solo por el aumento en el precio del alimento del ganado, sino también debido a la competencia con la leche en polvo.

“Todos los forrajes tienen sobreprecio, y hoy no consumimos leche fresca, sino polvo. En ese sentido, no se puede hacer nada, porque se requiere que todo el sector agrícola del estado cuente con precios de garantía en la leche”, puntualizó.