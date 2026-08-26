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Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

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Baja atención a fugas el Interapas

En junio, cayó 12.1% el índice de reparación, de acuerdo a reporte del organismo operador

Por Rolando Morales

Agosto 26, 2026 03:00 a.m.
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Baja atención a fugas el Interapas
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      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Interapas dejó sin reparar 38.5% de las fugas de agua reportadas durante el segundo trimestre de 2026, al registrar una atención de apenas 61.4% de acuerdo con la información del Segundo Informe Trimestral 2026.

      Interapas fugas de agua segundo trimestre 2026

      El indicador representa un retroceso de 12.1 puntos porcentuales respecto al primer trimestre, cuando se reportó una atención de 73.5%, y también quedó 8.8 puntos por debajo de la línea base de 70.3% registrada en el periodo de mayo a junio del año pasado.

      Sin embargo, el documento no proporciona los datos absolutos de fugas recibidas, reparadas o pendientes, por lo que no es posible conocer cuántos reportes quedaron realmente sin atención. El documento se limita a presentar porcentajes, lo que impide dimensionar el problema y comparar el volumen de trabajo realizado entre periodos.

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      Interapas reparación colapsos drenaje 2026

      En cuanto al porcentaje de colapsos de drenaje reparados, Interapas atendió el 61% de los reportes recibidos, lo que representó una caída con respecto al anterior trimestre cuando fue de 64.1% y el año pasado el 87.8%.

      La opacidad también alcanza otros indicadores: el informe omite los datos tanto absolutos como porcentuales de los primeros dos trimestres sobre metros de red de agua potable rehabilitados, pozos rehabilitados, metros de drenaje rehabilitados y solicitudes de limpieza de drenaje atendidas.

      Cabe recordar que desde el tercer informe trimestral de 2025, Interapas ha dejado de ofrecer datos absolutos después de que se difundiera que entre julio y septiembre del año pasado solo atendió 919 de las mil 567 fugas de agua reportadas, equivalente al 58.6%. Desde ese periodo se registró la desaparición de una versión previa del documento alojado en el portal de Contabilidad Gubernamental para posteriormente ser republicado, esta vez sin las cifras sobre fugas atendidas y reportadas al dejar únicamente los porcentajes de desempeño.

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