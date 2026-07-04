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Canaco ve oportunidades en T-MEC renegociado

La nueva discusión anual puede ser positiva, dice la Canaco

Por Martín Rodríguez

Julio 04, 2026 03:00 a.m.
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Canaco ve oportunidades en T-MEC renegociado
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      La condición de revisar anualmente el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) en forma anual, será una prueba de fuego para México, pero también permitirá aprovechar las virtudes de nuestro país para que sea muy competitivo y evitar que se disuelva un acuerdo que ha beneficiado a los tres países, aseguró el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), Mauricio Mahbub Tamez.

      Opinión de Mauricio Mahbub Tamez sobre la revisión anual del T-MEC

      En entrevista, el líder empresarial consideró que el plazo anual para revisar los términos del tratado comercial, en periodos sucesivos hasta llegar a una década, da el tiempo suficiente para pensar en una negociación más planeada con la cabeza que a través del calor de las elecciones en Estados Unidos. 

      Consideró que esa década será una oportunidad para poner a prueba todo lo que gira alrededor del tratado y las condiciones bajo las que debe regirse, pero el comercio está obligado a mantenerse estable, porque finalmente hay muchas bondades y deben ser aprovechadas.

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      Presión política y estabilidad comercial en el T-MEC

      Mahbub Tamez agregó que todo lo que gira alrededor del anuncio de que el tratado se termine en 10 años, no es más que una manera de presión del gobierno de EUA al calor de las próximas elecciones, pero en este caso, el tratado continuará, con la variable de que la revisión se dará de manera anual. 

      Agregó que ese juego va a poner a México a prueba en muchas cosas, con independencia de que nuestro país tiene muchas virtudes, pero además ofrecer competitividad con el mercado exterior.

      "A nadie le beneficia la conclusión del acuerdo comercial, los tres países aprovechan y es un ganar-ganar para todos, pero los anuncios generan un ambiente que crea un poco de incertidumbre y nerviosismo, pero también es un hecho que entra en este caso el juego político", indicó.

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