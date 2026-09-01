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Declina PT ir por Mesa Directiva

Jacquelin Jáuregui explicó que no buscará la presidencia de la Mesa Directiva por la carga de trabajo y la exigencia del cargo.

Por Samuel Moreno

Septiembre 01, 2026 03:00 a.m.
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      El Partido del Trabajo (PT) no buscará disputar al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado para el último año de la LXIV Legislatura de San Luis Potosí, pues la diputada Jacquelin Jáuregui Mendoza adelantó que su bancada respaldaría que un legislador del Verde encabece el Poder Legislativo.

      PT respalda al PVEM para la presidencia de la Mesa Directiva

      Esto, luego de que el coordinador parlamentario del PVEM, Héctor Serrano Cortés, señalara que su grupo legislativo analiza proponer a uno de sus integrantes para presidir la Mesa Directiva a partir del 15 de septiembre, cuando arranque el tercer y último año de la actual Legislatura.

      Declaraciones de Jacquelin Jáuregui sobre la presidencia

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      Jáuregui Mendoza también descartó levantar la mano para ocupar el cargo, al considerar que el último año legislativo representará una fuerte carga de trabajo y exigirá tolerancia, carácter y capacidad para atender los distintos temas que llegarán al Congreso. Reconoció además que la exposición ante estos retos es un factor que le genera nerviosismo, por lo que consideró que otro de sus compañeros podría desempeñar mejor la responsabilidad.

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