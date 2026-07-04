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Monitorean 79 fincas en Soledad en riesgo

Propietarios reciben asesoría gratuita con imágenes 3D para restaurarlas

Por Flor Martínez

Julio 04, 2026 03:00 a.m.
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Monitorean 79 fincas en Soledad en riesgo
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      El cronista municipal de Soledad de Graciano Sánchez, Amado Juan Sánchez Cabrera, informó que el Ayuntamiento mantiene un monitoreo permanente de 79 fincas históricas ubicadas en la antigua cabecera municipal, con el objetivo de prevenir riesgos estructurales y brindar asesoría técnica gratuita a los propietarios para su conservación.

      Explicó que, a diferencia de las haciendas, que han recibido mantenimiento en los últimos años, la principal preocupación son las fincas antiguas del Centro Histórico, algunas con una antigüedad de hasta 150 años y que presentan distintos niveles de deterioro.

      Indicó que, en lo que va del año, tres propietarios se han acercado para solicitar apoyo técnico. Como parte de la asesoría, se les proporciona información sobre las características originales de los inmuebles, incluyendo imágenes en 3D que muestran cómo eran originalmente, con el fin de orientar los trabajos de restauración y reforzamiento.

      Además, señaló que la orientación se ofrece sin costo e incluye recomendaciones sobre impermeabilización, consolidación de muros y otros trabajos preventivos para conservar las edificaciones y evitar daños mayores.

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      El funcionario explicó que las fincas con mayores afectaciones reciben atención prioritaria y son objeto de un seguimiento constante. En los casos donde existe un riesgo inminente para la seguridad de las personas, los propietarios son canalizados a Protección Civil para la atención correspondiente.

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      Agregó que el objetivo es intervenir de manera preventiva, ya que muchas reparaciones pueden realizarse con una inversión menor antes de que el deterioro alcance elementos estructurales como techumbres de madera, puertas o muros, lo que elevaría considerablemente los costos de restauración.

      Finalmente, destacó que otra de las funciones del área es localizar a los propietarios de estos inmuebles para advertirles sobre posibles riesgos y promover acciones oportunas que contribuyan a preservar el patrimonio histórico del municipio.

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