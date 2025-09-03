logo pulso
Necesitan los municipios mejor disciplina financiera

Por Samuel Moreno

Septiembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Necesitan los municipios mejor disciplina financiera

El delegado de Banobras en San Luis Potosí, Armando Navarro Tapia, reconoció que gran parte de los municipios del estado necesitan fortalecer su disciplina financiera y recibir acompañamiento técnico para poder acceder a esquemas de financiamiento que les permitan consolidar obras públicas y adquirir bienes de dominio público.

Explicó que, aunque la mayoría de los ayuntamientos ha cumplido con la entrega de su información trimestral a la Secretaría de Finanzas, aún es necesario mejorar la actualización de sus sistemas de alertas financieras, requisito indispensable para que Banobras pueda otorgarles créditos. 

“Nosotros como Banobras estamos para coadyuvar a que esos foquitos rojos que pudieran ser motivo de objetar algún acceso para este esquema de financiamiento, pues ayudamos a que eso se dé cumplimiento y que los municipios estén al corriente para poder nosotros ayudarlos y que puedan ejecutar sus obras”, explicó.

Actualmente, Banobras trabaja con tres ayuntamientos que ya manifestaron su interés como Vanegas, Tanlajás y Rayón, los cuales preparan distintos proyectos de infraestructura y servicios que requieren financiamiento. El delegado señaló que se está realizando una segunda visita a los 59 municipios del estado con el fin de detectar necesidades y dar seguimiento a las gestiones en curso.

Navarro Tapia destacó que la institución ha retomado su esencia de apoyar a los gobiernos locales sin heredar deudas públicas a largo plazo, modelo que se ha reforzado durante la actual administración federal.

El objetivo, dijo, es contribuir al desarrollo municipal y al bienestar de las comunidades, impulsando obras y servicios sin comprometer la estabilidad financiera de los ayuntamientos.

Finalmente, recordó que todo proyecto debe contar con la autorización previa del Congreso del Estado, por lo que Banobras mantiene un trabajo cercano con la Junta de Coordinación Política y las comisiones de Hacienda para establecer mecanismos de asistencia técnica permanente que fortalezcan la capacidad administrativa y financiera de los municipios.

