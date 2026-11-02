logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Lifting: antes de los sesenta

Fotogalería

Lifting: antes de los sesenta

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Aumentarán penas por despojo tras 277 casos en 2025

Este delito será merecedor de hasta siete años de prisión, establecido en el Código Penal estatal

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 02, 2026 03:00 a.m.
A
Foto: Archivo-Pulso

Foto: Archivo-Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En San Luis Potosí se registraron 277 casos de despojo durante 2025.

      Ante ello, las penas por este delito aumentarán de uno a cinco años a un rango de dos a siete años de prisión, además de incorporar sanciones más severas cuando se utilicen documentos falsos, se simulen actos de autoridad o participen servidores públicos.

      La modificación al artículo 228 Bis del Código Penal estatal también establece multas de cien a quinientos días del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

      Esto, cuando se acredite alguna de las agravantes, la pena podrá aumentar hasta en una mitad más en sus límites mínimo y máximo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Entre las conductas que tendrán sanciones mayores se encuentran la simulación de actos de autoridad, el uso de documentación falsa y la participación de servidores públicos.

      LEA TAMBIÉN

      ¿Cómo proteger tu patrimonio del despojo?

      Instituciones como el Colegio de Notarios y AMPI enfatizan la importancia de la escrituración y vigilancia de inmuebles.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Llama senadora al diálogo ante la toma de la CEDH
      Llama senadora al diálogo ante la toma de la CEDH

      Llama senadora al diálogo ante la toma de la CEDH

      SLP

      Samuel Moreno

      Gráficos | Las calaveras de Pulso 2026
      Gráficos | Las calaveras de Pulso 2026

      Gráficos | Las calaveras de Pulso 2026

      SLP

      Jaime Hernández

      Ruth, Gallardo, Galindo y hasta Donald Trump figuran en los poemas tradicionales por el Día de Muertos

      Día de estrés para todos los panaderos
      Día de estrés para todos los panaderos

      Día de estrés para todos los panaderos

      SLP

      Martín Rodríguez

      Tren suburbano apoyará en la movilidad urbana
      Tren suburbano apoyará en la movilidad urbana

      Tren suburbano apoyará en la movilidad urbana

      SLP

      Martín Rodríguez