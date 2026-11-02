Aumentarán penas por despojo tras 277 casos en 2025

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En San Luis Potosí se registraron 277 casos de despojo durante 2025.

Ante ello, las penas por este delito aumentarán de uno a cinco años a un rango de dos a siete años de prisión, además de incorporar sanciones más severas cuando se utilicen documentos falsos, se simulen actos de autoridad o participen servidores públicos.

La modificación al artículo 228 Bis del Código Penal estatal también establece multas de cien a quinientos días del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Esto, cuando se acredite alguna de las agravantes, la pena podrá aumentar hasta en una mitad más en sus límites mínimo y máximo.

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Entre las conductas que tendrán sanciones mayores se encuentran la simulación de actos de autoridad, el uso de documentación falsa y la participación de servidores públicos.