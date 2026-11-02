Aumentarán penas por despojo tras 277 casos en 2025
Este delito será merecedor de hasta siete años de prisión, establecido en el Código Penal estatal
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En San Luis Potosí se registraron 277 casos de despojo durante 2025.
Ante ello, las penas por este delito aumentarán de uno a cinco años a un rango de dos a siete años de prisión, además de incorporar sanciones más severas cuando se utilicen documentos falsos, se simulen actos de autoridad o participen servidores públicos.
La modificación al artículo 228 Bis del Código Penal estatal también establece multas de cien a quinientos días del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Esto, cuando se acredite alguna de las agravantes, la pena podrá aumentar hasta en una mitad más en sus límites mínimo y máximo.
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Entre las conductas que tendrán sanciones mayores se encuentran la simulación de actos de autoridad, el uso de documentación falsa y la participación de servidores públicos.
¿Cómo proteger tu patrimonio del despojo?
Instituciones como el Colegio de Notarios y AMPI enfatizan la importancia de la escrituración y vigilancia de inmuebles.
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