Oculta SLP gasto en la caravana de refresquera

Una investigación del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública (POPLab MX) revela que el Ayuntamiento de la capital potosina no proporcionó información, vía solicitudes de transparencia, sobre su intervención en la Caravana Navideña de Coca-Cola, evento que ha sido objeto de críticas recientes por los costos que genera a los municipios, así como por sus efectos ambientales y en la salud pública.

El reportaje detalla que, en 2024, las 17 alcaldías por donde pasó la caravana facilitaron su realización. Algunas justificaron su apoyo señalando que se trataba de “una tradición” o de un “evento sin fines de lucro”. Sin embargo, los documentos que POPLab obtuvo de municipios como Ciudad Juárez, Cuautitlán Izcalli, Guadalajara, Hermosillo, León, Mexicali, Monterrey, Nogales, Puebla, Puerto Vallarta, Saltillo, San Luis Potosí, Tepic, Toluca, Torreón, Tuxtla Gutiérrez y Veracruz muestran que los gobiernos locales absorbieron gastos como ambulancias, seguridad, vallas, sanitarios, cierres viales y difusión institucional.