logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES 65!

Fotogalería

¡FELICES 65!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Oculta SLP gasto en la caravana de refresquera

Por Rolando Morales

Noviembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Oculta SLP gasto en la caravana de refresquera

Una investigación del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública (POPLab MX) revela que el Ayuntamiento de la capital potosina no proporcionó información, vía solicitudes de transparencia, sobre su intervención en la Caravana Navideña de Coca-Cola, evento que ha sido objeto de críticas recientes por los costos que genera a los municipios, así como por sus efectos ambientales y en la salud pública.

El reportaje detalla que, en 2024, las 17 alcaldías por donde pasó la caravana facilitaron su realización. Algunas justificaron su apoyo señalando que se trataba de “una tradición” o de un “evento sin fines de lucro”. Sin embargo, los documentos que POPLab obtuvo de municipios como Ciudad Juárez, Cuautitlán Izcalli, Guadalajara, Hermosillo, León, Mexicali, Monterrey, Nogales, Puebla, Puerto Vallarta, Saltillo, San Luis Potosí, Tepic, Toluca, Torreón, Tuxtla Gutiérrez y Veracruz muestran que los gobiernos locales absorbieron gastos como ambulancias, seguridad, vallas, sanitarios, cierres viales y difusión institucional.


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Localizan en Villa de Pozos, 4 tiraderos clandestinos
Localizan en Villa de Pozos, 4 tiraderos clandestinos

Localizan en Villa de Pozos, 4 tiraderos clandestinos

SLP

Samuel Moreno

Gestión Ambiental analiza la procedencia de los residuos, si son domésticos o industriales

Nadie atiende fuga de aguas negras
Nadie atiende fuga de aguas negras

Nadie atiende fuga de aguas negras

SLP

Martín Rodríguez

Entra en operación pozo El Palmar
Entra en operación pozo El Palmar

Entra en operación pozo El Palmar

SLP

Rolando Morales

Presupuesto incluye recortes a Salud, Seguridad y Cultura
Presupuesto incluye recortes a Salud, Seguridad y Cultura

Presupuesto incluye recortes a Salud, Seguridad y Cultura

SLP

Ana Paula Vázquez