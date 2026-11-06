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Debajo de lo esperado, ocupación hotelera por Xantolo

En la Huasteca el servicio de habitaciones alcanzó un 72 por ciento

Por Martín Rodríguez

Noviembre 06, 2026 03:00 a.m.
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Debajo de lo esperado, ocupación hotelera por Xantolo
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      La ocupación hotelera en la Huasteca potosina alcanzó un máximo de 72% durante las celebraciones del Xantolo, informó Rosaura Gómez Oliva, presidenta local de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM), quien consideró necesario ampliar la promoción turística fuera del estado.

      La dirigente empresarial explicó que la difusión se concentra en el público local, por lo que planteó llevarla a entidades cercanas como Zacatecas y Jalisco, además de Guanajuato y Querétaro, para atraer visitantes que requieran hospedaje.

      El resultado se presenta en una de las temporadas de mayor actividad turística para la Huasteca. Antes de las celebraciones, Gómez Oliva había señalado que durante estas fechas los hoteles de la región registraban ocupaciones de entre 75 y 85%, con mayor movimiento en municipios como Ciudad Valles y Xilitla

      En la capital potosina, los establecimientos del corredor industrial reportaron 52% de ocupación el viernes y 50.78% el sábado. Este corredor comprende la oferta hotelera ubicada desde el Distribuidor Juárez hasta la zona de la planta BMW.

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      Aunque la representante señaló que en el resto del estado la ocupación no superó el 50%, los registros específicos que proporcionó para ese sector de la capital estuvieron ligeramente por encima de dicho porcentaje.

      Como antecedente, el gobierno estatal informó que durante el periodo del 29 de octubre al 2 de noviembre la ocupación hotelera promedio estatal fue de 63.4%, con alrededor de 495 mil visitantes y una derrama económica de mil 872 millones de pesos.

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      Los datos de la AMHM describen resultados por región y días específicos, mientras que el reporte gubernamental presenta un promedio estatal del periodo.

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