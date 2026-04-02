Promueven la mediación de conflictos

San Luis Potosí enfrenta un reto que deberá superarse de manera progresiva, para que los potosinos se acostumbren a la mediación de conflictos que evite juicios costosos y criterios de juez que con una buena negociación se podría evitar, advirtió Alejandra Retes, titular de la presidencia del Colegio de Mediadores de San Luis Potosí.

Llamó a los potosinos a acercarse con los mediadores, para evitar años de discusión en el Poder Judicial y negociar el cierre de los conflictos y hasta el perdón.

Recordó que si las personas se van a la opción de la mediación, los conflictos pueden resolverse en pocas sesiones para alcanzar acuerdos y en un procedimiento judicial es diferente, porque un juicio puede prolongarse por años.

“Además, en el procedimiento judicial quien resuelve es una tercera persona y solamente con la documentación, las pruebas diversas y los testigos que pudieran llevarle, y el juez no se va a meter más allá de lo que pudiera ser el problema de fondo, sino únicamente dictar una sentencia”.

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En el caso de la mediación, dijo, las personas que trabajan sobre el conflicto se meten al aspecto de los intereses de las personas, pero también los sentimientos y las emociones, lo que no sucede en los tribunales.

El método que se encuentra en implementación e incluye también la conciliación, la negociación colaborativa o incluso el arbitraje para obtener una mejor solución a los conflictos.