Que ya no desertan los cadetes: SSPC

Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registrara deserciones de la Academia Estata de Policía en los últimos dos años, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dijo que, actualmente ya no se presenta tal situación. Reconoció que en años anteriores éstas se daban por diferentes motivos.

Del total de ingresos a la Academia Estatal de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí registrados en los últimos dos años, el 8 por ciento de los aspirantes a policías estatales desertaron, según el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2025 del Inegi.

El mando policial declaró que, en las convocatorias pasadas se confirmaron las bajas de algunos cadetes, cuyas causas varían según cada aspirante, por ejemplo, el que no hayan aprobado los exámenes.

Otros motivos pudieron ser que los candidatos a elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) hayan encontrado otro empleo o surgido un proyecto profesional en específico, “pero necesitaría revisar de años anteriores”, complementó.

“En esta última fecha no tengo una información sobre que alguna persona se haya salido de la academia. Generalmente lo que yo tengo, es que algunas personas en años anteriores, en convocatorias anteriores no pasaron los exámenes”, remató.

Desde que la actual administración gallardista asumió el poder en setiembre del 2021, se ha enfocado a promover la formación de policías estatales, pues cuando arribó reportó déficit de elementos policiales.