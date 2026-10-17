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Baches lideran quejas entre los habitantes

El Ayuntamiento reportó la reparación de 85% en 340 colonias

Por Rolando Morales

Octubre 17, 2026 03:00 a.m.
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Baches lideran quejas entre los habitantes
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      Los baches concentraron la mayoría de los reportes ciudadanos recibidos por la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí durante el primer semestre de 2026 de acuerdo con la información dada a conocer por la propia dependencia, con 3 mil 124 denuncias de un total de 3 mil 454 registradas entre enero y junio.

      Acciones de la autoridad

      De los reportes por baches, la dependencia reparó el 85 por ciento, de acuerdo con sus registros. Los trabajos de reparación se extendieron a 340 colonias de la capital potosina. Sin embargo, las cifras muestran que los daños en calles y avenidas fueron el principal motivo de queja ciudadana durante los primeros seis meses del año, en un contexto de afectaciones a la movilidad y al estado de las vialidades.

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      Además de los reportes por baches, Obras Públicas recibió 231 solicitudes de repavimentación, que requieren una evaluación técnica para determinar el tipo de intervención necesaria, así como 99 reportes por daños en la herrería de rejillas. Estas solicitudes necesitan procedimientos distintos a los trabajos ordinarios de bacheo.

      Por otra parte, 514 casos fueron canalizados a Interapas debido a colapsos, reparaciones de drenaje u otras afectaciones que no podían resolverse únicamente con trabajos en la carpeta asfáltica. Estos asuntos requieren la intervención de otras áreas u organismos para solucionar los problemas reportados.

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