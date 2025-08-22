logo pulso
Reposición de sesión no trae consecuencias al PRI: Rojo Zavaleta

Mientras ésta no se realice, se consideraría pendiente la sentencia, afirma

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 22, 2025 03:00 a.m.
A
Reposición de sesión no trae consecuencias al PRI: Rojo Zavaleta

“El Tribunal Electoral seguramente declarará que aún no se ha 

cumplido la sentencia, pero no habrá consecuencias para el partido”, afirmó Alberto Rojo Zavaleta, secretario técnico del Consejo 

Político Estatal del PRI, al referirse a la reposición de la sesión en la que fue electa Sara Rocha Medina como dirigente estatal.

La resolución del Tribunal Electoral del Estado señala que en la 

sesión del pasado 3 de diciembre fueron excluidos algunos 

consejeros, por lo que se ordenó repetirla. 

Según explicó Rojo Zavaleta, ya se solicitó autorización al Consejo Político Nacional para llevar a cabo la nueva asamblea, trámite 

indispensable para formalizar la convocatoria a los integrantes del Consejo Estatal.

El funcionario indicó que el Tribunal fue informado de este 

procedimiento y actualmente analiza los acuerdos para determinar si el partido está cumpliendo con lo ordenado. Sin embargo, reconoció que mientras la reposición no se realice, es probable que se 

considere pendiente la sentencia.

La elección de Rocha Medina generó inconformidad desde 

diciembre pasado entre distintos grupos priistas que denunciaron irregularidades en el proceso, lo que derivó en la impugnación 

presentada ante la autoridad electoral. El conflicto revive tensiones internas en un partido que en los últimos años ha visto reducida su fuerza en la entidad.

Con la reposición de la sesión, el PRI se juega más que un mero 

trámite legal: deberá mostrar capacidad de organización y consenso interno en un momento en que busca recomponer su imagen de cara a futuros procesos 

electorales. 

La resolución también refleja la vigilancia de la autoridad electoral sobre los procedimientos internos de los partidos, un aspecto que 

cobra relevancia en tiempos de fractura y recomposición política.

