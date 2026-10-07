Aumenta el robo de bienes municipales

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De enero a agosto de 2026, la capital de San Luis Potosí acumuló 11 carpetas de investigación por robo de maquinaria, cables, tubos y otros objetos destinados a servicios públicos, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La cifra representa un incremento respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron siete casos.

A nivel estatal, durante los primeros ocho meses del año se han registrado 20 casos de este delito, lo que implica que la capital potosina concentra más del 55 por ciento de los casos en toda la entidad potosina.

En enero no hubo denuncias; en febrero se reportó uno, en marzo dos, abril uno, mayo ninguno, junio uno y julio dos, uno de ellos cometido con violencia. Agosto concentró el mayor número, con cuatro carpetas de investigación.

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Acciones de la autoridad

Los datos contrastan con los reportes municipales sobre vandalismo a infraestructura urbana. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, señaló que los casos denunciados por la Dirección de Servicios Municipales no necesariamente corresponden a robos, pues se han detectado personas que cortan cables sin sustraerlos, provocando únicamente daños a la infraestructura.

Añadió que también se han realizado detenciones tanto por robo como por daños.

Detalles confirmados

Por su parte, el director de Servicios Municipales, Christian Azuara, sostuvo que actualmente el robo de cable ya no ocurre con la frecuencia de años anteriores, debido a que el material utilizado en el alumbrado es principalmente aluminio y su comercialización resulta menos atractiva.