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Acusan a alcaldesa de revictimizar a desaparecidos

Buscadora acusa a la presidenta municipal de Cerritos de ser insensible

Por Martín Rodríguez

Mayo 30, 2026 03:00 a.m.
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Acusan a alcaldesa de revictimizar a desaparecidos
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      Son autoridades quienes revictimizan a las personas que perdieron familiares y se encuentran desaparecidos, como ocurrió con la alcaldesa de Cerritos, Ruth Castillo, quien lejos de ofrecer ayuda a los familiares, justificó las desapariciones, informó Guadalupe González Gallegos, coordinadora del Colectivo Buscadoras Cerritos.

      Declaraciones de la alcaldesa Ruth Castillo y su impacto

      "El Estado no solamente me falló a mí, sino a miles", advirtió en entrevista la activista y familiar de desaparecido.

      En el foro "Del dolor a la paz", organizado por la Arquidiócesis de San Luis Potosí, la mujer buscadora dijo que la mayoría sabe de un amigo, un familiar o un conocido que tiene una ficha de búsqueda, pero también abundan los políticos que se asumen como supuestos expertos en el tema de desapariciones, pero nunca se han acercado con las madres buscadoras.

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      Rol de las madres buscadoras y respuesta institucional

      González Gallegos relató que hace algunos días personas buscadoras dialogaban con Ruth Castillo, mientras se le exponía alguna de las necesidades y lo que la presidenta municipal les dijo es que si las personas están desaparecidas es "por las cosas en las que andaban metidas" y lo dijo no solo a ella, sino a todas las madres buscadoras.

      "De ahí se parte de que si es una persona que gobierna un municipio, ¿qué se puede esperar de las demás direcciones y de las dependencias públicas que deberían hacer el trabajo que estas personas de la sociedad civil están haciendo por su cuenta?", cuestionó.

      Refirió que ellas se convirtieron en buscadoras, antropólogas, psicólogas, abogadas y que en cada búsqueda no es el estado quien provee, sino ellas.

      Indicó que tratan de acortar el sufrimiento a través de compartir experiencias, alimentos y hasta de tratar de sacar una sonrisa entre ellas, porque nadie las entiende.

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